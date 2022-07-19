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20 минут назад

Стали известны детали визита Путина в Иран

Lenta.ruиещё 6

У президента России Владимира Путина во вторник, 19 июля, запланирована программа в Иране, где он встретится с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. О деталях поездки стало известно РИА Новости.

Стали известны детали визита Путина в Иран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С Эрдоганом Путин обсудит международные темы. В частности, разговор пойдет о ситуации с вывозом зерна из портов Украины. С Раиси глава государства будет говорить на тему ядерной сделки.

В Тегеране также пройдут переговоры в Астанинском формате по Сирии. В ходе трехсторонних переговоров главы государств обсудят меры по ликвидации очага терроризма в республике и вопросы гуманитарной помощи. По итогам встречи планируется заявление Путина, Раиси и Эрдогана.

Встреча в Тегеране станет первым за три года визитом Путина на очный саммит с коллегами из Ирана и Турции. Российский президент вернется в Москву из Тегерана только в ночь на 20 июля.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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