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1 час назад

Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным на G20, если станет премьером Британии

Газета.Ruиещё 3

Руководитель министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в случае ее избрания на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
Фото: ReutersReuters

«Я была готова осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила Трасс.

В конце апреля президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента России Владимира Путина на саммит G20 после того, как позвал украинского лидера Владимира Зеленского. Глава РФ принял соответствующее предложение.

Дебаты в Великобритании: Лиз Трасс признала ошибки Джонсона

Позднее многие европейские лидеры заявили, что не намерены бойкотировать саммит G20 из-за присутствия на нем российского президента. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он будет изумлен, если Путин лично примет участие в мероприятии.

Политика,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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