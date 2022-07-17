Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20

Руководитель министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в случае ее избрания на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я была готова осадить (главу МИД РФ) Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор», — заявила Трасс.
В конце апреля президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента России Владимира Путина на саммит G20 после того, как позвал украинского лидера Владимира Зеленского. Глава РФ принял соответствующее предложение.
Позднее многие европейские лидеры заявили, что не намерены бойкотировать саммит G20 из-за присутствия на нем российского президента. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он будет изумлен, если Путин лично примет участие в мероприятии.