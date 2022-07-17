Попытка атаки на Крымский мост обернется для киевского режима ответным сокрушительным ударом, после которого они не смогут оправиться, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Попытка атаковать украинскими националистами Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, Крымский мост и инфраструктура Крыма надежно защищены. «Ответственность за провокацию в отношении Крыма понесут и США, которые поставляют на Украину летальное оружие. Россия не будет церемониться с врагами, если США решили стать в их ряды. У нас есть возможности поставить на место американские власти, которые перешли все дозволенные границы. Призываем американский народ вернуть своей стране цивилизованный облик и прогнать режим Байдена, который стремится утопить весь мир в крови», – подчеркнул депутат ГД.

Кроме того, сенатор от полуострова Ольга Ковитиди заявила, что угрозы Крымскому мосту со стороны Украины нет, он хорошо защищен российскими противоракетными комплексами, свою роль играет и расстояние до моста.

По словам Ковитиди, в России здраво оценивают технические возможности имеющегося у Украины вооружения, более того, «на опережение предвидим и оцениваем заданные параметры даже не поставленных систем вооружения».

«Понимаем, что имеющиеся расклады, с учетом расстояния, говорят о пространственной недосягаемости Крымского моста для противника. Периодические заявления «беспокойных» украинских соседей, нами оцениваются, фильтруются, систематизируются», – сказала законодатель.

По ее мнению, помимо уже предусмотренных мер безопасности Крымского моста, охраняемого двумя полками С-400 «Триумф», комплексами ПВО «Тор-М2», «Панцирь-С1», средствами радиоэлектронной борьбы, еще рядом иных защитных систем и мероприятий, «предусмотрены дополнительные серьезные меры предосторожности».

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.

Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.