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49 минут назад

Бывший украинский разведчик рассказал об «ультиматуме Путина» Киеву

Lenta.ruиещё 2

Бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж рассказал об ультиматуме, якобы выдвинутом российским президентом Владимиром Путиным Киеву, пишет «МК».

Бывший украинский разведчик рассказал об «ультиматуме Путина» Киеву
Фото: ReutersReuters

По его словам, у российской стороны есть ряд условий.

«Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью освобожденных Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет "добивать" дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учетом их условий», — отметил он.

По данным экс-разведчика, Москва якобы предложила Киеву выбрать — либо российская армия в ближайшие полторы-две недели начинает масштабные боевые действия на подконтрольной Украине территории Донецкой области, либо «давление» на Харьков и юг усилится.

12 июня в Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об этом «сейчас речи не идет». Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, делегации провели три очных раунда и продолжили консультации в онлайн-формате.

Позже российская сторона обвинила украинскую «в заморозке» переговорного процесса. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля.

Политика,Николай Маломуж,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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