Бывший украинский разведчик рассказал об «ультиматуме Путина» Киеву

Бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж рассказал об ультиматуме, якобы выдвинутом российским президентом Владимиром Путиным Киеву, пишет «МК».
По его словам, у российской стороны есть ряд условий.
«Путин хочет заявить о статус-кво: о полностью освобожденных Донецкой и Луганской областях, о Южном коридоре, который он будет "добивать" дальше и ставить условия по мирным переговорам, но с учетом их условий», — отметил он.
По данным экс-разведчика, Москва якобы предложила Киеву выбрать — либо российская армия в ближайшие полторы-две недели начинает масштабные боевые действия на подконтрольной Украине территории Донецкой области, либо «давление» на Харьков и юг усилится.
12 июня в Кремле оценили возможность возобновления переговоров с Украиной. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, об этом «сейчас речи не идет». Переговоры Москвы и Киева начались 27 февраля, делегации провели три очных раунда и продолжили консультации в онлайн-формате.
Позже российская сторона обвинила украинскую «в заморозке» переговорного процесса. О начале спецоперации на Украине стало известно 24 февраля.