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47 минут назад

Эрдоган планирует двустороннюю встречу с Путиным в ходе визита в Иран

Газета.Ruиещё 16

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что он рассчитывает провести двусторонние переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках запланированного на 18-19 июля визита в Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Турции анонсировали встречу Эрдогана с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — утверждается в заявлении канцелярии Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил визит Владимира Путина в Иран на следующей неделе.

Песков добавил, что в Иране состоится трехсторонняя встреча Путина с президентами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Тайипом Эрдоганом. Также главы России и Турции проведут переговоры один на один.

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Представитель Кремля уточнил, что визит состоится 19 июля.

До этого агентство Merh со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента сообщило, что Путин на следующей неделе встретится с Раиси в Тегеране. Главной темой переговоров станет развитие двустороннего экономического сотрудничества.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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