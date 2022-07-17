В Турции анонсировали встречу Эрдогана с Путиным

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что он рассчитывает провести двусторонние переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках запланированного на 18-19 июля визита в Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — утверждается в заявлении канцелярии Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил визит Владимира Путина в Иран на следующей неделе.

Песков добавил, что в Иране состоится трехсторонняя встреча Путина с президентами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Тайипом Эрдоганом. Также главы России и Турции проведут переговоры один на один.

Представитель Кремля уточнил, что визит состоится 19 июля.