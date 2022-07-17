В Турции анонсировали встречу Эрдогана с Путиным

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что он рассчитывает провести двусторонние переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках запланированного на 18-19 июля визита в Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — утверждается в заявлении канцелярии Эрдогана.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил визит Владимира Путина в Иран на следующей неделе.
Песков добавил, что в Иране состоится трехсторонняя встреча Путина с президентами Ирана Ибрахимом Раиси и Турции Тайипом Эрдоганом. Также главы России и Турции проведут переговоры один на один.
Представитель Кремля уточнил, что визит состоится 19 июля.
До этого агентство Merh со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента сообщило, что Путин на следующей неделе встретится с Раиси в Тегеране. Главной темой переговоров станет развитие двустороннего экономического сотрудничества.