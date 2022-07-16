В Совфеде напомнили о печальной дате для Украины

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина за 32 года суверенитета проделала чудовищный, деструктивный, бессмысленный путь. Страна отказалась от своей независимости в угоду Западу и НАТО, а авторы Декларации о суверенитете «переворачиваются в своих гробах».

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Косачев напомнил, что 16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

В ней говорилось, что Украина «гарантирует всем национальностям право их свободного национально-культурного развития» и «провозглашает о своем намерении стать нейтральным государством».

«Именно такой Украину признала в ноябре того же года РСФСР, а после распада СССР - и Российская Федерация… На таких условиях мы поддержали украинскую государственность изначально, и продолжали помогать Украине сохранять ее территориальную целостность вплоть до госпереворота в 2014-м», - отметил Косачев.

По его словам, Украина образца 2022 года противоположна Украине 1990-го. Она «не суверенна, не демократична, не свободна».

Военно-политические интересы украинская верхушка сдала НАТО в 2008 году (Бухарестский саммит), экономические - Евросоюзу в 2014-м.

«Поздравлять явно не с чем. Путь, проделанный Украиной за 32 года с момента провозглашения суверенитета, чудовищен в своей бессмысленности и в своей деструктивности», - добавил Косачев.