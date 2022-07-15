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34 минуты назад

"Ищет Путина!" Кадыров высмеял Байдена

Елена Прошина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высмеял странное поведение президента США Джо Байдена во время пресс-конференции в Израиле, где американский лидер пытался пожать руку пустоте.

«Байден ищет Владимира Владимировича Путина, чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли!» — написал Кадыров.

После этого глава Чечни выразил надежду на то, что попытки Байдена «в конце концов увенчаются успехом и у него появится шанс раскаяться перед президентом России за все свои деяния». А пока Кадыров посоветовал лидеру США тренироваться и отметил, что «дипломатия и Восток — вещи тонкие».

Байден постоянно попадает в казусные ситуации, оговариваясь и ведя себя странно. В частности, он неправильно произносил фамилию Путина, путал слова «вакцинация» и «эскалация», а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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