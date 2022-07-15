"Ищет Путина!" Кадыров высмеял Байдена

«Байден ищет Владимира Владимировича Путина , чтобы пожать ему руку и извиниться. А мы-то сразу и не поняли!» — написал Кадыров.

После этого глава Чечни выразил надежду на то, что попытки Байдена «в конце концов увенчаются успехом и у него появится шанс раскаяться перед президентом России за все свои деяния». А пока Кадыров посоветовал лидеру США тренироваться и отметил, что «дипломатия и Восток — вещи тонкие».