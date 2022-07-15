Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале коллаж с загадкой после заявление премьер-министра Италии Марио Драги о намерении уйти в отставку.
На картинке первым изображен ушедший ранее в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, затем стоит фото Марио Драги. А рядом политик разместил картинку, обозначающую пока не открытого персонажа, и знак вопроса.
Таким образом Медведев допустил, что череда отставок крупнейших европейских политиков продолжится.
Накануне стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги уходит со своего поста. Свое решение политик объяснил тем, что «национального единства, которое поддерживало его правительство, больше не существует». Такое заявление премьер-министр сделал после того, как руководство входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд» не поддержало инициативы правительства. При этом президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку Марио Драги.
7 июля о намерении уйти в отставку объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Изначально Джонсон не хотел уходить со своего поста, но вынужден был принять решение об отставке после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.