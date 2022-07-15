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27 минут назад

Медведев прокомментировал заявление Драги об отставке

Алиса Селезнёва

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале коллаж с загадкой после заявление премьер-министра Италии Марио Драги о намерении уйти в отставку.

На картинке первым изображен ушедший ранее в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, затем стоит фото Марио Драги. А рядом политик разместил картинку, обозначающую пока не открытого персонажа, и знак вопроса.

t.me/medvedev_telegram/142

Таким образом Медведев допустил, что череда отставок крупнейших европейских политиков продолжится.

Накануне стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги уходит со своего поста. Свое решение политик объяснил тем, что «национального единства, которое поддерживало его правительство, больше не существует». Такое заявление премьер-министр сделал после того, как руководство входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд» не поддержало инициативы правительства. При этом президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку Марио Драги.

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7 июля о намерении уйти в отставку объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер Консервативной партии. Изначально Джонсон не хотел уходить со своего поста, но вынужден был принять решение об отставке после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.

Политика,Видео,Борис Джонсон,Марио Драги,Дмитрий Медведев,Консервативная партия,Совет безопасности РФ,
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