На картинке первым изображен ушедший ранее в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, затем стоит фото Марио Драги. А рядом политик разместил картинку, обозначающую пока не открытого персонажа, и знак вопроса.

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Таким образом Медведев допустил, что череда отставок крупнейших европейских политиков продолжится.

Накануне стало известно, что премьер-министр Италии Марио Драги уходит со своего поста. Свое решение политик объяснил тем, что «национального единства, которое поддерживало его правительство, больше не существует». Такое заявление премьер-министр сделал после того, как руководство входящего в правящую коалицию Движения «5 звезд» не поддержало инициативы правительства. При этом президент Италии Серджио Маттарелла отказался принять отставку Марио Драги.