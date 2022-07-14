От штрафов до 20 лет колонии: какие законы подписал Путин

Президент Путин подписал в четверг сразу несколько законов. Теперь граждан России ждет ответственность за публичные призывы к нарушению безопасности страны, деятельность иноагентов будет регламентирована, в стране появится всероссийское движение детей и молодежи, а все органы власти обязаны будут создать страницы в соцсетях. О главных нововведениях – в материале «Газеты.Ru».

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Госизмена и угроза безопасности

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Владимир Путин подписал закон, согласно которому гражданам, допущенным к гостайне, будет грозить до семи лет лишения свободы за несанкционированный выезд из России. Закон также вводит уголовную ответственность за сбыт и пропаганду нацисткой символики. Теперь за демонстрацию, изготовление и распространение нацистской символики россиянам грозит наказание вплоть до четырех лет лишения свободы в случае, если граждане раньше уже привлекались к административной ответственности за подобную деятельность.

Новый закон также устанавливает уголовное наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за нарушение правил, призванных обеспечить устойчивое функционирование интернета в России.

Путин также подписал закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий. Максимальное наказание за это составит 20 лет лишения свободы. Такое же наказание будет применяться в случае шпионажа, выдачи иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну, либо оказание иностранному государству или международной организации финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Кроме того, теперь уголовная ответственность грозит лицам, выступающим с публичными призывами к деятельности, направленной против безопасности России, а также тем, кто мешает органам власти выполнять свои полномочия по обеспечению этой безопасности. Максимальное наказание предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Иноагенты и их друзья

Владимир Путин в четверг также подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. В России появится единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами. Физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, могут признать человека, который ведет политическую деятельность и получает или получал деньги от иностранных агентов, в том числе через посредников. При этом на таких граждан не будут распространяться требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.

В законе прописано, что статус иностранного агента нельзя присвоить должностным лицам международных организаций, въехавшим в Россию в связи с исполнением служебных обязанностей, сотрудникам представительств международных организаций, объединениям работодателей и торгово-промышленным палатам.

Всероссийское молодежное движение

Глава государства подписал и закон о создании в РФ движения детей и молодежи. С участниками движения будут проводить воспитательную работу, а организацией досуга займутся взрослые наставники, которыми в том числе могут быть родители. Минпросвещения России возьмет на себя обязанность по разработке программ воспитательной работы. Стать участниками всероссийского движения смогут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального, основного, среднего и высшего образования. Движение также получило право иметь свою символику — флаги, эмблемы и гимн.

Кроме того, молодежная организация сможет открывать филиалы за рубежом. А финансироваться движение будет за счет субсидий из федерального бюджета.

Органы власти в соцсетях

Органы власти отныне обязаны создавать и вести свои официальные страницы в социальных сетях. Согласно закону, который подписал Путин, дается определение понятию "официальная страница".

Уточняется, что паблики будут обязаны создавать также организации, подведомственные госорганам и органам местного самоуправления.

Ранее отмечалось, что Минцифры РФ разработает соответствующую функциональность на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг, которая обеспечит возможность автоматизированного управления, публикации и редактирования информации в соцсетях органами и организациями. До этого органы власти должны были создавать и вести только официальные сайты.

Задержание автомобилей

В четверг президент России также подписал законы, которые ужесточают административную и уголовную ответственность за управление автомобилем для водителей, лишенных прав. Наказание предусматривается в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей либо обязательных работ на срок от 150 до 200 часов. Составлять протоколы о таких правонарушениях будут сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции.