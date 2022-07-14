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34 минуты назад

Путин изменил статью 275 Уголовного кодекса

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий переход на сторону противника в условиях военных действий к госизмене. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин изменил статью 275 Уголовного кодекса
Фото: ReutersReuters

Речь идет о Федеральном законе № 260-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ». В частности, статья 275 дополняется ответственностью за участие гражданина РФ в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ.

«Под переходом на сторону противника понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», - говорится в законе.

За нарушение закона грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет, а также штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов

Такая же ответственность предусмотрена за оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России.

Политика,Владимир Путин,
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