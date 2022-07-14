Для аттракционов хотят написать свой закон

В России должен появиться цельный закон о деятельности аттракционов всех видов. Иначе власти на местах будут только реагировать на чрезвычайные происшествия, а на то, чтобы предотвратить их, полномочий хватать не будет. Поэтому депутаты петербургского парламента Константин Чебыкин и Антон Рудаков вышли с инициативой Федерального закона «Об аттракционах». Согласовать ее с коллегами они намерены на осенней сессии петербургского Заксобрания. В Госдуме идею отойти от точечных регламентов посчитали разумной.

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Неучтенная статистика

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Официальной статистики по происшествиям на аттракционах в России нет. Однако каждое лето правоохранители собирают «урожай» из несчастных случаев. И лето 2022 года не исключение. В Барнауле 10 июля у 13-летнего мальчика в веревочном парке оборвался страховочный трос, он упал с большой высоты. В тот же день в Южно-Сахалинске 60-летний посетитель парка аттракционов разбился насмерть, выпав из кабины колеса обозрения.

8 июля в Удмуртии семилетняя девочка сломала ногу, скатываясь с надувного батута. В этот же день в парке Ставрополя карусель крутила детей полчаса — сотрудники парка долгое время не могли остановить взбесившуюся машину.

А 22 июня в веревочном парке в Новоалтайске пострадала 11-летняя девочка. Как сообщила в подборке соответствующих происшествий «Российская газета», она запуталась в страховочном тросе и едва не задохнулась.

Отрывочные регламенты

Нельзя сказать, что в России не занимались вопросом безопасности аттракционов. Но так сложилось, что сегодня такой контроль находится в совместном ведении федеральных и региональных властей.

В 2019 году было принято постановление Правительства России № 1939 с правилами регистрации аттракционов. Определено, что полномочия — у регионов, которые устанавливают правовое регулирование на свое усмотрение. На практике это привело к тому, что в разных городах и областях действуют разные стандарты и разные правила эксплуатации. Например, в Петербурге, учет всех аттракционов ведет Государственная техническая инспекция. По правилам, работать в городе может только конструкция, которая проверена и занесена в особый список — Дислокацию.

В последней версии документа с изменениями на 30 июня 2022 года в таблице содержится несколько сотен объектов, допущенных к эксплуатации. Но при этом контролировать их работу не может никто. Потому что нет федерального закона, который бы регламентировал вопросы эксплуатации, технического состояния аттракционов и их госрегистрации.

Соавтор инициативы Константин Чебыкин пояснил: «Гостехнадзор и прокуратура могут в такой ситуации реагировать только постфактум, если что-то случилось. А проверить и предупредить возможные проблемы — нет. В итоге целая отрасль индустрии услуг развлечений, оказываемых преимущественно несовершеннолетним, остается неподконтрольной государству».

Он сообщил, что обсуждал инициативу с представителями компаний, которые ведают аттракционами, на прошедшем в мае форуме «Искусство развлечений» и нашел понимание: «Крупные организации в больших парках давно создали внутреннюю службу технического надзора за аттракционами, так как им не нужны несчастные случаи и репутационные издержки. Но наибольшую опасность представляют надувные батуты и другие временные сезонные конструкции», — считает депутат. В целом, по его словам, ситуация в Петербурге в этой части не самая худшая. Но проблемы периодически возникают.

Правила запрета

В проекте федерального закона описываются основные понятия и вводится весь перечень аттракционов: поступательного, вращательного и сложного движения, автодромы и картинги, водные, надувные, для детей и другие. Отдельно оговорено, что к оборудованию детских площадок это не относится. Записано, что аттракцион — оборудование, которое предназначено для развлечения пассажиров во время движения, включая биомеханические воздействия. К детям относят посетителей ростом от 90 до 160 см в возрасте от 2 до 14 лет.

Документ предлагает установить полномочия федерального Правительства, в том числе по обеспечению единой госполитики по госрегистрации, техническому надзору, эксплуатации аттракционов и утверждению перечня соответствующих требований. Регионам предлагают предоставить право регистрировать аттракционы, контролировать их состояние и запрещать их работу в случае неисправности. А также наказывать за административные правонарушения в этой части.

Отдельная глава законопроекта посвящена безопасности. Оговорено, что должны соблюдаться требования по проектированию, изготовлению и монтажу аттракционов в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. Это касается также сертификации и декларирования. При наличии неисправностей, отсутствии необходимых документов и госрегистрации предлагается запретить эксплуатацию любых видов аттракционов, включая сезонные батуты.

Идея неплоха

Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») считает, что сама идея питерских парламентариев заслуживает внимания: «Правила игры в этой сфере должны быть едины по всей стране независимо от региона. Аттракционы привлекают и взрослых, и самых маленьких. И поэтому этой сфере должно быть уделено повышенное внимание», — отметил парламентарий.

По его словам, владельцы игровых площадок должны осознавать, что в случае неисправности оборудования они несут ответственность, особенно если она привела к несчастным случаям.