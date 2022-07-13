Сенатор назвал настоящего друга России

В Совфеде назвали Северную Корею «настоящим другом» России. Сегодня государство в Восточной Азии объявило о признании независимости ДНР.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что отношения с Пхеньяном необходимо развивать.
«Россия всегда относилась тепло к Северной Корее. В последние годы, когда у нас возникла мода на дружбу со штатами, отношения стали более уравновешенными. Жизнь показывает, что, когда случаются проблемы, понятно, кто настоящий друг, а кто друг по названию.
Поэтому нам приятно, что Северная Корея показала себя настоящим другом и России и ДНР. Отношения с этой страной надо развивать. У нас есть торгово-экономическое сотрудничество, пока я бы не стал поднимать вопрос о другом виде сотрудничества, в частности в военной сфере. Но мы теперь понимаем, что это наш друг, который не меняет отношение к нашей стране, оно всегда позитивное».
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что КНДР признала ДНР.
"Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Донецкую Народную Республику, - написал он в своем Telegram-канале. - Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии".
Пушилин поблагодарил КНДР за "весомую поддержку жителей Донбасса" и выразил уверенность в развитии двусторонних отношений.
"Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество", - отметил глава республики.
"Процесс уже начался, о сроках говорить пока не совсем правильно с моей стороны", - сказал Пушилин Донецкому агентству новостей.
Представительство ДНР сообщило, что посол КНДР вручил в среду послу Донецкой Народной Республики в РФ документ о признании республики.
"Посол КНДР Син Хон Чхоль вручил послу ДНР Ольге Макеевой документ о решении правительства Корейской Народно-Демократической Республики признать независимость Донецкой Народной Республики", - сообщило представительство ДНР в РФ в своем Telegram-канале.
На встрече послы также договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений. Макеева выразила уверенность, что "сотрудничество между государствами, ставшее с этого дня официальным, будет продуктивным и взаимовыгодным".
12 июля глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что с КНДР ведутся переговоры о признании республики. Она добавила, что прошло несколько рабочих встреч с послом КНДР в Москве.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Дипломатические отношения РФ с Донецкой и Луганской народными республиками были установлены 22 февраля 2022 года.
Южная Осетия признала независимость ЛНР и ДНР еще в 2014 году. Дипломатические отношения Южной Осетии с ДНР были установлены 11 мая 2017 года, с ЛНР - 12 мая 2019 года. Президент Абхазии Аслан Бжания 25 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 9 и 10 марта с ними были установлены дипотношения.
29 июня Сирийская Арабская Республика приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев 30 июня заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией.
Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявили ТАСС в посольстве КНДР в Москве.
«В посольстве КНДР была встреча с послом Донецкой Народной Республики [в России Ольгой Макеевой], ей была передана нота о том, что мы признаем независимость ДНР», — рассказали в дипведомстве.
Кроме того, в Пхеньяне замглавы МИД КНДР встретился с послом России Александром Мацегорой и также передал ноту о признании независимости ДНР и ЛНР.
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала NEWS.ru признание Северной Кореей независимости Донецкой Народной Республики. По мнению Журовой, КНДР тем самым продемонстрировала свое несогласие с однополярным миром во главе с США. Депутат также напомнила, что Северная Корея является ядерной державой, с мнением которой мировому сообществу приходится считаться.
Тут надо понимать, что КНДР, как и огромное количество других государств, абсолютно не устраивает однополярный мир. В Северной Корее есть своя идеология и исторический уклад. И им не нравится, когда кто-то пытается рассказывать их стране, как надо жить и что надо делать, особенно посредством введения драконовских санкций. Тем более что КНДР страна ядерная, и США, хочется им того или нет, приходится с ней считаться. Это достаточно позитивный шаг в процессе признания легитимного решения народа наших братских республик, — заявила Журова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что партнерство республики с КНДР, признавшей ее независимость, будет долгим и плодотворным.
"Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику. Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг. Уверен, что двустороннее партнерство наших государств будет долгим и плодотворным", - написал Пасечник в среду в своем Telegram-канале.