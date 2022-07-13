Сенатор назвал настоящего друга России

«Россия всегда относилась тепло к Северной Корее. В последние годы, когда у нас возникла мода на дружбу со штатами, отношения стали более уравновешенными. Жизнь показывает, что, когда случаются проблемы, понятно, кто настоящий друг, а кто друг по названию.



Поэтому нам приятно, что Северная Корея показала себя настоящим другом и России и ДНР. Отношения с этой страной надо развивать. У нас есть торгово-экономическое сотрудничество, пока я бы не стал поднимать вопрос о другом виде сотрудничества, в частности в военной сфере. Но мы теперь понимаем, что это наш друг, который не меняет отношение к нашей стране, оно всегда позитивное».