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54 минуты назад

СМИ: ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область

Елена Прошина

Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщают «Известия» со ссылкой на российские высокопоставленные источники.

Евросоюз решил с РФ вопрос о транзите грузов в Калининград
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву», — заявил собеседник газеты.

По его словам, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.

«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — заявил источника.

18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры.

Политика,Маркус Эдерер,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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