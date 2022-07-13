Евросоюз решил с РФ вопрос о транзите грузов в Калининград

Евросоюз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщают «Известия» со ссылкой на российские высокопоставленные источники.
«Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Брюссель предоставил документ, который "полностью удовлетворил" Москву», — заявил собеседник газеты.
По его словам, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.
«В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите», — заявил источника.
18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС Маркус Эдерер был вызван в МИД, российская сторона потребовала немедленно возобновить транзит, иначе последуют ответные меры.