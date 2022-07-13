При интеграции законодательства ДНР с РФ отмены смертной казни не будет

Глава министерства юстиции Донецкой народной республики Юрий Сироватко заявил, что несмотря на интеграцию законодательства республики с российской системой, в нем останется положение о смертной казни, сообщает ТАСС.
«Сейчас в ДНР идет полная интеграция в российское правовое поле всех сфер деятельности. Однако, несмотря на полное соответствие в перспективе с законодательством Российской Федерации, отмены смертной казни не будет», — заявил Сироватко.
Ранее стало известно, что смертный приговор в отношении осужденных в Донецкой народной республике иностранных наемников будет произведен через расстрел, если их апелляцию отклонит суд.
9 июня суд в ДНР приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, которые обвинялись в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.