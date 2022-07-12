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25 минут назад

Путин включил лидера ЛДПР Слуцкого в состав Госсовета

ТАССиещё 2

Председатель ЛДПР и думской фракции либерал-демократов Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Путин включил лидера ЛДПР Слуцкого в состав Госсовета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Включить в состав [Государственного] совета Слуцкого Л. Э. - руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе", - говорится в документе.

В состав Госсовета, возглавляемого президентом РФ, входят, в частности, премьер-министр, председатели обеих палат парламента, главы регионов и руководители фракций в Госдуме.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Новым лидером партии и фракции ЛДПР в Госдуме позднее был избран Слуцкий. Он возглавляет также думский комитет по международным делам.

Политика,Владимир Жириновский,Леонид Слуцкий,Владимир Путин,ЛДПР,Госдума,
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