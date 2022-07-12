Путин включил лидера ЛДПР Слуцкого в состав Госсовета

Председатель ЛДПР и думской фракции либерал-демократов Леонид Слуцкий включен в состав Госсовета. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Включить в состав [Государственного] совета Слуцкого Л. Э. - руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной думе", - говорится в документе.

В состав Госсовета, возглавляемого президентом РФ, входят, в частности, премьер-министр, председатели обеих палат парламента, главы регионов и руководители фракций в Госдуме.