Путин встретится с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Визит Путина в Тегеран состоится 19 июля. В рамках визита пройдет трехсторонний саммит трех президентов, а также их двухсторонние встречи.
Песков отметил, что президенты проведут переговоры в рамках астанинского процесса - процесса по содействию сирийскому урегулированию.
Накануне, 11 июля, Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Турецкий президент заявил о готовности действовать по плану ООН и создать безопасные коридоры для экспорта украинского зерна.
Также Эрдоган заявил, что украинский кризис должен завершиться путем мирных переговоров. Он подчеркнул, что Турция хочет внести «всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса».