Путин встретится с Эрдоганом

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Визит Путина в Тегеран состоится 19 июля. В рамках визита пройдет трехсторонний саммит трех президентов, а также их двухсторонние встречи.

Песков отметил, что президенты проведут переговоры в рамках астанинского процесса - процесса по содействию сирийскому урегулированию.

Накануне, 11 июля, Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Турецкий президент заявил о готовности действовать по плану ООН и создать безопасные коридоры для экспорта украинского зерна.