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13 минут назад

Путин встретится с Раиси и Эрдоганом в Иране

Алиса Селезнёва

Президент РФ Владимир Путин встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Путин встретится с Эрдоганом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Визит Путина в Тегеран состоится 19 июля. В рамках визита пройдет трехсторонний саммит трех президентов, а также их двухсторонние встречи.

Песков отметил, что президенты проведут переговоры в рамках астанинского процесса - процесса по содействию сирийскому урегулированию.

Накануне, 11 июля, Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Турецкий президент заявил о готовности действовать по плану ООН и создать безопасные коридоры для экспорта украинского зерна.

Также Эрдоган заявил, что украинский кризис должен завершиться путем мирных переговоров. Он подчеркнул, что Турция хочет внести «всевозможный вклад в активизацию переговорного процесса».

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,
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