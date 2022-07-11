В РФ допустили запрет на работу транспортных компаний Литвы

Россия может сократить поставки грузов в Евросоюз в качестве ответной меры на ограничение транзита в Калининградскую область. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. Он предложил воспользоваться тем, что по российским железным дорогам транспортируются в том числе грузы в направлении Европы. «Можно посмотреть и с другого угла: поскольку многие эти вещи решаются в Брюсселе, который ведёт себя пока не очень внятно, но есть же перевозки, которые через Россию грузовые идут железными дорогами, которые проходят через нас уже транзитом в Евросоюз. Может быть, стоит подумать, не уменьшить ли нам на схожую пропорцию, как они наметили», — привёл «Коммерсант» слова Рябоконя. Он затронул и систему БРЭЛЛ (синхронный режим работы энергосистем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы). По его словам, страны ЕС хоть и не покупают у России электричество, но ждут, чтобы Москва их подстраховала в случае поломок. «Если им нужна от нас помощь, то они с нами так разговаривать не должны», — отметил Рябоконь. Дипломат также уверен, что руководство Евросоюза в действительности не применяет всех рычагов давления, которые могло бы применить для решения проблемы с транзитом. Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили некоторые возможные совместные шаги в ответ на введённые Литвой ограничения на транзит в Калининградскую область. 18 июня Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут в Калининград железнодорожным транспортом из российских регионов. В МИД России пообещали жёсткий ответ. С 10 июля Вильнюс расширил транспортную блокаду Калининграда. Решение связано со вступлением в силу санкций ЕС, предусмотренных четвёртым пакетом. Теперь запрещён транзит цемента, древесины, алкоголя и промышленных химикатов на спиртовой основе. Фото: Flickr