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1 час назад

Путин дал всем украинцам право на упрощенное гражданство РФ

Мария Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощенный порядок получения гражданства РФ на всех украинцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Своим указом Путин внес изменения в документ, подписанный в апреле 2019 года. Сначала указ касался упрощенной выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, а в мае 2022-го его распространили на жителей Запорожской и Херсонской областей.

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Для получения гражданства им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства.

В новой редакции указа отмечается, что получить гражданство РФ в упрощенном порядке могут граждане Украины, ДНР и ЛНР, а также лица без гражданства, проживающие на этих территориях.

В середине июня в Херсонской области сообщили о десяти тысячах заявок на получение российского паспорта, поданных местными жителями.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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