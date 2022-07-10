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23 минуты назад

В Госдуме назвали агонией приказ президента Украины отвоевать юг страны

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Министр обороны этого государства Алексей Резников заявил, что Владимир Зеленский отдал распоряжение освободить южную территорию страны. Депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил в интервью РИА Новости, что глава Украины и «его преступная клика проигрывают по всем фронтам».

В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы – политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа», — сказал парламентарий.

По его словам, никакие поставки западного оружия не остановят Россию от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции.

Политика,Михаил Шеремет,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Госдума,
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