В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины

«Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы – политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа», — сказал парламентарий.