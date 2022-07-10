В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Министр обороны этого государства Алексей Резников заявил, что Владимир Зеленский отдал распоряжение освободить южную территорию страны. Депутат от крымского региона Михаил Шеремет заявил в интервью РИА Новости, что глава Украины и «его преступная клика проигрывают по всем фронтам».
«Никаких шансов по захвату освобожденных нашей армией территорий у них нет. Подобные приказы – политическая агония режима Зеленского, которая продлится совсем недолго. Эти огульные заявления не имеют ничего общего с реальностью, так как у них не осталось ни сил, ни возможностей, ни средств, ни боевого духа», — сказал парламентарий.
По его словам, никакие поставки западного оружия не остановят Россию от достижения целей, обозначенных проведением специальной военной операции.