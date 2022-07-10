Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание

Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

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Отмечается, что такая необходимость вызвана «накопившимися вопросами, требующими неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы, добавляется в сообщении.