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22 минуты назад

Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание

Lenta.ruиещё 7

Госдума может собраться на внеочередное пленарное заседание 15 июля, сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Госдуму предложили собрать на внеочередное заседание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что такая необходимость вызвана «накопившимися вопросами, требующими неотложного решения». В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы, добавляется в сообщении.

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Окончательное решение о проведении вынесет Совет Государственной думы, который соберется 11 июля в 10:00. Его поручил созвать председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Внеочередное заседание Думы возможно в соответствии со статьей 14 Регламента ГД.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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