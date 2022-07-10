Названа причина отказа Ельцина использовать триколор на инаугурации

Первый президент России Борис Ельцин отказался использовать новый флаг государства во время первой инаугурации из-за того, что триколор на тот момент не утвердили официально. Такую причину отказа РИА Новости назвал бывший министр внешних экономических связей РСФСР Виктор Ярошенко.

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Инаугурация состоялась 10 июля 1991 года, после того как 12 июня Ельцин победил на первых выборах президента РСФСР с результатом 58 процентов голосов.

По словам Ярошенко, на тот момент существовал один флаг РСФСР — красный с синей полосой вдоль древка, серпом, молотом и звездой. Тем не менее организаторы церемонии принесения присяги активно обсуждали возможность поднять триколор.

Тогда уже было понятно, что республика перейдет на новый символ, комиссия по разработке символики уже утвердила его. В итоге решающее слово было за Ельциным, но после долгих колебаний он предложил «не мешать старое и новое». Предполагалось, что переход на новый символ состоится после утверждения парламентом, но на фоне событий августа 1991 года новые власти страны решили ускорить процесс и утвердили соответствующую резолюцию.