Пушков поговоркой оценил ситуацию с дефицитом газа в Германии

«Встав на путь антироссийских санкций, Германия теперь все время готовится к худшему. Кто бы мог подумать, что поддержка "майдана" и госпереворота на Украине в 2014 году так далеко заведет немцев, что они будут страшиться закрытия своих предприятий и целых отраслей промышленности — главного козыря Германии!» — подчеркнул сенатор.