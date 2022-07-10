Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с семьей принял участие в обряде жертвоприношения в своем родовом селе в праздник Курбан-байрам, после того как совершил хадж в Мекку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Вместе с внуками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова глава республики заколол жертвенных верблюдов от каждого члена своей семьи в честь праздника, мясо животных раздали всем нуждающимся. После этого в доме Кадырова при участии председателя Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмеда Кадырова и известных богословов и мюрид за накрытым столом совершили мусульманские обряды.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало пришлось на субботу, 9 июля.