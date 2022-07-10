В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
53 минуты назад

Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с семьей принял участие в обряде жертвоприношения в своем родовом селе в праздник Курбан-байрам, после того как совершил хадж в Мекку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров заколол верблюдов в честь Курбан-байрама
Фото: ТАССТАСС

Вместе с внуками первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова глава республики заколол жертвенных верблюдов от каждого члена своей семьи в честь праздника, мясо животных раздали всем нуждающимся. После этого в доме Кадырова при участии председателя Совета алимов республик СКФО Хож-Ахмеда Кадырова и известных богословов и мюрид за накрытым столом совершили мусульманские обряды.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало пришлось на субботу, 9 июля.

Ранее Кадыров назвал отвратительной акцию в поддержку ЛГБТ, организованную в мечети Ибн Рушд-Гете в центре Берлина. Он также обратился к мусульманам Германии, заявив, что ответственность за произошедшее лежит на них, и призвал их «прийти в себя и решительно выразить свое слово, жестко осудить инициаторов прошедшего святотатства».

Политика,Рамзан Кадыров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители