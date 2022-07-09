МИД: судно с грузами для россиян на Шпицбергене прибыло в Баренцбург

Судно "Норбьерн" с грузами для россиян на Шпицбергене прибыло в Баренцбург после того, как была достигнута договоренность между Москвой и Осло о провозе контейнеров для российских жителей архипелага. Об этом сообщили в Telegram-канале МИД РФ в субботу.

Фото: CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, Norway CC BY-SA 3.0 / Bjoertvedt / Mining community of Barentsburg, originally from early 1930s. Spitsbergen, Norway

"Вечером 8 июля судно "Норбьерн" прибыло в Баренцбург на архипелаге Шпицберген. На его борту находятся два контейнера с критически важными грузами для обеспечения функционирования ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" и генконсульства России на Шпицбергене, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств", - говорится в сообщении.

Ранее генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин заявлял, что накануне новые грузы для Шпицбергена были отправлены на архипелаг норвежской компанией по согласованию с трестом "Арктикуголь".

В конце июня Осло отказался пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". По данным телекомпании NRK, посольство России в Осло от имени треста "Арктикуголь" направило в МИД Норвегии запрос, касающийся "разрешения на перевозку продовольствия для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене".