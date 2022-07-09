Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале о том, что у спецоперации на Украине фактически была еще одна основная цель. По его мнению, она уже выполнена.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что все объявленные президентом России Владимиром Путиным цели военной операции со временем будут достигнуты. Но, по его мнению, в настоящее время уже удалось решить задачу, которая не ставилась официально, но является достаточно важной.

Политик отметил, что было необходимо добиться того, чтобы Москву снова начали уважать в мире. Он полагает, что это было сделано.

«Но есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций», - уточнил Медведев.