Губернатор ответил на слова Вассермана о ЛГБТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил депутата Госдумы Анатолия Вассермана в Екатеринбург, после того как последний назвал город одним из "центров однополых отношений". Об этом губернатор написал в своем Telegram-канале.
Ранее Вассерман в интервью ФАН заявил, что "центрами однополых отношений" являются крупные города, прежде всего, по его мнению, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
"В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге. Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман заявил, что в нашем городе "процветает тяга к гомосексуализму". Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр "Своей игры" в очередной раз доказал, что эрудиция и ум - разные вещи", - написал Куйвашев.
Он добавил, что не понимает, почему Вассерман сделал такой вывод.
"Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне непонятно. Возможно, магистр сам сможет объяснить. Приглашаю вас, Анатолий, посетить наш город и рассказать, чем он, по-вашему, так отличается от других", - уточнил губернатор.