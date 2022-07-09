Губернатор ответил на слова Вассермана о ЛГБТ

"В очередной раз кто-то решил, что все знает о Екатеринбурге. Депутат Госдумы России Анатолий Вассерман заявил, что в нашем городе "процветает тяга к гомосексуализму". Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр "Своей игры" в очередной раз доказал, что эрудиция и ум - разные вещи", - написал Куйвашев.