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36 минут назад

Пушков заметил странность в убийстве Абэ

Деловая газета "Взгляд"

Сенатор Алексей Пушков указал на странность в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Пушков заметил странность в убийстве Абэ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Убийство Абэ. Очень странная ситуация, когда убийца легко выстрелил с близкого расстояния. Словно и не охраняли вовсе или чисто формально...» – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Накануне начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина и экс-депутат Александр Коржаков заявил, что убийство Абэ стало возможным из-за недостаточно плотной охраны.

Напомним, Абэ погиб 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Похороны экс-премьера пройдут 12 июля.

Чем запомнился Синдзо Абэ

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. На допросе он рассказал, что считает Абэ причастным к финансовым проблемам своей семьи – по версии убийцы, Абэ принадлежал к определенной группе лиц, которой мать Ямагами «сделала большое пожертвование, из-за чего жизнь семьи пошла под откос».

Политика,Александр Коржаков,Алексей Пушков,Борис Ельцин,Синдзо Абэ,
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