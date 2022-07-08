Захарова ответила на слова Бербок о Лаврове на саммите G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что поведение ее российского коллеги Сергея Лаврова на саммите G20 демонстрирует неготовность Москвы к разговору. Об этом она написала в Telegram.

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«Вы вообще понимаете, что она несет? За пределами какого помещения? Что за несусветная чушь», — возмутилась Захарова, комментируя слова Бербок о том, что Лавров провел большую часть переговоров не в помещении, а за его пределами. По ее словам, немецкие граждане должны знать, что глава МИД ФРГ их обманывает.

Как пояснила Захарова, с момента начала заседания Лавров находился в зале, а через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами. Она подчеркнула, что другие министры делали то же самое.

«Или, по мнению Бербок, главы МИД Индонезии, Аргентины, Бразилии и других стран тоже не в том помещении находились?» — задалась она вопросом.