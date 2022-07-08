"Коллеги расслабились": Путин раскритиковал чиновников за отношение к санкциям

Путин призвал чиновников к серьезному отношению к санкциям

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Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства РФ, что пакеты западных санкций не нанесли экономике страны непоправимого ущерба. Вместе с тем, следует серьезно относиться к тем рискам, которые создают ограничительные меры. Об этом пишет «Российская газета».

Владимир Путин подчеркнул, что за время с начала спецоперации правительству «удалось сделать многое». По его мнению, «экономический блицкриг», который задумали наши недоброжелатели в отношении России, провалился».

Он отметил, что ограничительные меры, введенные против Москвы западными странами, все же приносят «ущерб» экономике России. Кроме того, сохраняются «многие риски».

Путин уточнил, что «некоторые коллеги» чрезмерно расслабились, решили, что ситуация с рестрикциями благополучно разрешилась, и стали относиться «несколько поверхностно» к тем усилиям, которые Москва принимает для купирования тех или иных угроз.