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49 минут назад

"Некоторые коллеги расслабились": Путин раскритиковал чиновников за отношение к санкциям

Илья Родин

Путин призвал чиновников к серьезному отношению к санкциям

"Коллеги расслабились": Путин раскритиковал чиновников за отношение к санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства РФ, что пакеты западных санкций не нанесли экономике страны непоправимого ущерба. Вместе с тем, следует серьезно относиться к тем рискам, которые создают ограничительные меры. Об этом пишет «Российская газета».

Владимир Путин подчеркнул, что за время с начала спецоперации правительству «удалось сделать многое». По его мнению, «экономический блицкриг», который задумали наши недоброжелатели в отношении России, провалился».

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Он отметил, что ограничительные меры, введенные против Москвы западными странами, все же приносят «ущерб» экономике России. Кроме того, сохраняются «многие риски».

Путин уточнил, что «некоторые коллеги» чрезмерно расслабились, решили, что ситуация с рестрикциями благополучно разрешилась, и стали относиться «несколько поверхностно» к тем усилиям, которые Москва принимает для купирования тех или иных угроз.

Президент потребовал, чтобы высокопоставленные лица разобрались в особенностях внутренней и международной повестки и прекратили «поверхностно относиться к рискам».

Политика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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