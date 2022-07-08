В России отреагировали на предложение экс-главкома НАТО атаковать Крымский мост

«Они готовили террористический акт на Крымском мосту. То есть это все один к одному. С такими деятелями нужно держать ухо востро. На эти высказывания надо обращать внимание граждан нашей страны и других стран, чтобы они понимали, с кем мы имеем дело. Чтобы они не спрашивали, для чего специальная военная операция. А для того, чтобы защититься, в том числе, от подобных деятелей, которые, однозначно, готовили военный конфликт в отношении России. Ну а сейчас, когда у них не получилось, они со злобой делают подобные заявления», — отметил сенатор.