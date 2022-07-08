В России отреагировали на предложение экс-главкома НАТО атаковать Крымский мост

Бывший главком сил НАТО в Европе генерал Филип Бридлав назвал Крымский мост «законной целью» для Украины и призвал его взорвать. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в разговоре с «Газетой.Ru» назвал предложение генерала террористическим актом.
«Такие заявления характеризуют уровень европейской и американской верхушки. Так называемой элиты, потому что это не элита, это люди, которые призывают действовать террористическими методами. То, что предлагает экс-главком НАТО — это террористический акт. Нам должно быть понятно, откуда терроризм получил распространение на весь мир. Вот именно от таких, как этот Бридлав. Они, фактически, призывая к подобным действиям, и инициируют определенное настроение, как среди граждан Украины, так и среди европейского сообщества», — сказал сенатор.
Цеков напомнил, что недавно власти Германии сообщили о задержании двух немецких солдат, планировавших нападение на Крымский мост.
«Они готовили террористический акт на Крымском мосту. То есть это все один к одному. С такими деятелями нужно держать ухо востро. На эти высказывания надо обращать внимание граждан нашей страны и других стран, чтобы они понимали, с кем мы имеем дело. Чтобы они не спрашивали, для чего специальная военная операция. А для того, чтобы защититься, в том числе, от подобных деятелей, которые, однозначно, готовили военный конфликт в отношении России. Ну а сейчас, когда у них не получилось, они со злобой делают подобные заявления», — отметил сенатор.
По его словам, жителям и гостям Крыма нечего бояться, так как «мы очень хорошо защищены».
«Мост защищен. К нему практически невозможно подобраться. Нанести удар ракетный тоже практически невозможно из-за удаленности от Украины и отличной защиты моста и с воздуха, и с воды, и с земли», — констатировал Цеков.
В четверг, 7 июля, британская газета The Times опубликовала интервью с американским генералом Бридлавом. В разговоре с журналистами военный призвал Вооруженные силы Украины нанести удар по Крымскому мосту противокорабельными ракетами «Гарпун», которые в июне были доставлены на Украину от Соединенных Штатов Америки.