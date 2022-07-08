Володин поддержал идею запрета пропаганды нетрадиционных ценностей

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказался в пользу идеи о введении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей.

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«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — написал Володин в Telegram.

Он также поздравил россиян с Днём семьи, любви и верности и отметил необходимость укрепления института семьи в России.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности.