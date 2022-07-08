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51 минуту назад

Володин высказался за введение в России запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин высказался в пользу идеи о введении запрета на пропаганду нетрадиционных ценностей.

Володин поддержал идею запрета пропаганды нетрадиционных ценностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», — написал Володин в Telegram.

Он также поздравил россиян с Днём семьи, любви и верности и отметил необходимость укрепления института семьи в России.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Также в Госдуму был внесён законопроект, который предлагает День семьи, любви и верности сделать в России выходным.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Совет Европы,
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