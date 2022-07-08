Глава МИД Сергей Лавров досрочно покинет саммит G20 в Индонезии. Российский министр не примет участие в официальном обеде и вечерней сессии саммита, подтвердила в беседе с DPA представитель ведомства Мария Захарова.
Отмечается, что министр покинул саммит после пресс-конференции. Причины такого решения не разъясняются.
Напомним, что главной темой выступления Лаврова в ходе общения с прессой на G20 стал кризис на Украине. Глава МИД РФ подчеркнул, что если страны Запада хотят добиться военной победы Украины, то говорить с их представителями России не о чем. Киеву же таким образом не позволяют перейти к мирному переговорному процессу. Кроме того, он указал на раздвоенность позиции западных стран по украинскому вопросу.
Также глава внешнеполитического ведомства затронул тему вывоза украинского зерна. По словам Лаврова, Москва готова к переговорам с Киевом и Анкарой по этому вопросу, однако Украина должна разблокировать свои порты, разминировать акваторию или обеспечить безопасный проход по ней.