Сенаторы запретили британскому послу посещать здание Совфеда

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.

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"Предлагается следующее решение по данному вопросу: комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в РФ и другим сотрудникам дипломатического посольства", - отметил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко.

"Решение принято единогласно", - добавил он после голосования членов комитета.

Сенатор уточнил ТАСС, что проинформирует о решении комитета других сенаторов на пленарном заседании палаты в пятницу. По словам Тимченко, российским официальным лицам, послу, сотрудникам посольства РФ в Лондоне в настоящее время ограничен доступ в здание парламента Великобритании. "В этой ситуации мы не можем оставаться безмолвными, оставлять ситуацию без реагирования", - подчеркнул Тимченко.

"Любая хамская дипломатическая выходка нуждается в зеркальном ответе, иначе получается недосказанность. Поэтому мы решили предложить вам решение не допускать на территорию и в здание Совета Федерации посла Великобритании и дипломатических сотрудников посольства Великобритании", - заявил в свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.