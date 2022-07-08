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59 минут назад

Сенаторы запретили британскому послу посещать здание Совфеда

ТАССиещё 8

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.

Сенаторы запретили британскому послу посещать здание Совфеда
Фото: ТАССТАСС

"Предлагается следующее решение по данному вопросу: комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия [в нем] послу Великобритании в РФ и другим сотрудникам дипломатического посольства", - отметил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко.

"Решение принято единогласно", - добавил он после голосования членов комитета.

Сенатор уточнил ТАСС, что проинформирует о решении комитета других сенаторов на пленарном заседании палаты в пятницу. По словам Тимченко, российским официальным лицам, послу, сотрудникам посольства РФ в Лондоне в настоящее время ограничен доступ в здание парламента Великобритании. "В этой ситуации мы не можем оставаться безмолвными, оставлять ситуацию без реагирования", - подчеркнул Тимченко.

"Любая хамская дипломатическая выходка нуждается в зеркальном ответе, иначе получается недосказанность. Поэтому мы решили предложить вам решение не допускать на территорию и в здание Совета Федерации посла Великобритании и дипломатических сотрудников посольства Великобритании", - заявил в свою очередь глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

Отвечая на вопрос о том, как часто посол Великобритании и английские дипломатические работники посещали Совет Федерации, Карасин сказал, что в последние годы они не посещали его вообще.

Политика,Григорий Карасин,Вячеслав Тимченко,Комитет Совета Федерации по международным делам,Совет Федерации,
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