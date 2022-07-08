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1 час назад

Сергей Кириенко назвал Россию страной возможностей

Lenta.ru

Новые правила развития креативного сектора обсудили на «Российской креативной неделе»

Сергей Кириенко назвал Россию страной возможностей
Фото: пресс-служба форума «Российская креативная неделя»пресс-служба форума «Российская креативная неделя»

В Парке Горького начал работу третий форум «Российская креативная неделя». Состоялось пленарное заседание «Новое время — новые правила креативного сектора». Представители творческих отраслей и власти обсудили гарантии от государства для креативных индустрий, импортозамещение и точки роста, перспективы развития IT и креативного сектора как стратегического ядра экономики, трансформацию систем управления креативным сектором в регионах и переход от модели потребления к созиданию.

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«Возможность развития креативных индустрий строится на нескольких вещах. Она требует вызова, и он у нас есть. Она требует базовой системы подготовки и образования, и российская система образования, науки — она такую опору дает. Она требует фундаментальной культурной основы — мало стран в мире, которые имеют такую историю культуры. И она требует творческо-предпринимательской активности и воли. С этим у нас тоже все хорошо. Вся эта совокупность у нас сегодня есть. Поэтому вызов огромный, это правда, но и возможности невероятные. Я уверен, что то время, которое сейчас наступает — это время возможностей. Россия сегодня — по-настоящему страна возможностей», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова открыла пленарное заседание со словами благодарности креативному бизнесу за поддержку форума на протяжении трех лет и подчеркнула, что «Российская креативная неделя» — своеобразный креативный коллайдер и возможность для представителей креативных индустрий раз в год творчески столкнуться и создать новую энергию для развития индустрий, для себя, своих семей и страны в целом.

«В первую очередь необходима конкурентная среда и создание рынков. Важно, чтобы заказчики начали покупать — государство должно поддержать рынок. Второй вопрос — вопрос пиратства, оно недопустимо», — подчеркнул председатель совета директоров компании «Новые облачные технологии» Андрей Чеглаков.

Писатель Сергей Лукьяненко выразил мнение, что мир вошел в сложную эпоху перемен, проблем. Нас, по сути, ждут в ближайшие годы очень сильные произведения уровня «Тихого Дона» , «Хождения по мукам» , уверен писатель.

Онлайн-трансляции событий будут доступны на сайте creativityweek.ru и в официальной группе форума «ВКонтакте». Текстовая трансляция будет в Telegram-канале.

Организаторами мероприятия выступили автономная некоммерческая организация «Креативная экономика», Российский книжный союз и «Роскультцентр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Политика,Андрей Чеглаков,Марина Абрамова,Сергей Кириенко,Сергей Лукьяненко,Администрация Президента РФ,
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