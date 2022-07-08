Сергей Кириенко назвал Россию страной возможностей

«Возможность развития креативных индустрий строится на нескольких вещах. Она требует вызова, и он у нас есть. Она требует базовой системы подготовки и образования, и российская система образования, науки — она такую опору дает. Она требует фундаментальной культурной основы — мало стран в мире, которые имеют такую историю культуры. И она требует творческо-предпринимательской активности и воли. С этим у нас тоже все хорошо. Вся эта совокупность у нас сегодня есть. Поэтому вызов огромный, это правда, но и возможности невероятные. Я уверен, что то время, которое сейчас наступает — это время возможностей. Россия сегодня — по-настоящему страна возможностей», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.