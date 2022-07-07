Путин нашел плюсы ухода иностранных компаний

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций, что уход зарубежных компаний из России фактически пошел на пользу некоторым отраслям экономики. Об этом пишет ТАСС.
Владимир Путин подчеркнул, что для нескольких секторов российской экономики является благом, что «с нашего рынка кто-то ушел».
Глава государства отметил, что в настоящее время российским властям следует «добиваться конкуренции на внутреннем рынке после ухода иностранных компаний».
Ранее сообщалось, что на заседании Евразийского экономического форума Путин также положительно высказывался о сложившейся ситуации.
По его мнению, российские предприниматели смогут «благополучно» занять ниши, которые освободились после ухода иностранных компаний. Он уточнил, что «ничего не изменится».