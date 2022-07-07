Путин нашел плюсы ухода иностранных компаний

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций, что уход зарубежных компаний из России фактически пошел на пользу некоторым отраслям экономики. Об этом пишет ТАСС.

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Владимир Путин подчеркнул, что для нескольких секторов российской экономики является благом, что «с нашего рынка кто-то ушел».

Глава государства отметил, что в настоящее время российским властям следует «добиваться конкуренции на внутреннем рынке после ухода иностранных компаний».

Ранее сообщалось, что на заседании Евразийского экономического форума Путин также положительно высказывался о сложившейся ситуации.