Володин заявил, что решение начать спецоперацию предотвратило катастрофу

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что решение начать спецоперацию предотвратило катастрофу. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Меня коллеги поддержат, выскажу от всех депутатов слова благодарности о принятом решении признать Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, а также решение начать спецоперацию в Донбассе. Мы все считаем, что тем самым была предотвращена гуманитарная катастрофа, гибель огромного количества людей», — рассказал Володин.

Он добавил, что депутаты Госдумы считают своим долгом помогать солдатам и офицерам.

Ранее Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы РФ заявил, что западные страны «проиграли» с самого начала специальной военной операции России на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.