Коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки десятилетиями вел себя агрессивно в отношении России . Об этом заявил президент Владимир Путин , чьи слова приводит РИА Новости .

Он напомнил, что предложения России о создании системы равной безопасности в Европе были отвергнуты.

«Инициативы о совместной работе по проблеме противоракетной обороны отклонены, предупреждения о неприемлемости расширения НАТО НАТО , особенно за счет бывших республик СССР, проигнорированы», — сказал глава государства .

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада ослаблением доминирования, которое они не смогли предвидеть, сами загнали себя в ловушку. Он подчеркнул, что это произошло из-за того, что Запад не смог проанализировать развитие ситуации на мировой политической арене.