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45 минут назад

Путин указал на ненужность России Западу

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Западу не нужна Россия как страна, поэтому он поддерживал «пятую колонну, сепаратизм и терроризм и внутренние деструктивные силы. На это российский лидер указал на встрече с лидерами фракций Государственной думы, передает РИА Новости.

Путин указал на ненужность России Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, добавил Путин, такие силы получали и сейчас получают «безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада».

Ранее Владимир Путин отметил, что в связи с проводимой Западом политикой произошел слом миропорядка, который уже невозможно остановить. При этом, считает президент, остановить этот процесс невозможно, а попытки Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу. «Ход истории неумолим», — сказал глава государства.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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