Путин указал на ненужность России Западу

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Западу не нужна Россия как страна, поэтому он поддерживал «пятую колонну, сепаратизм и терроризм и внутренние деструктивные силы. На это российский лидер указал на встрече с лидерами фракций Государственной думы, передает РИА Новости.
Кроме того, добавил Путин, такие силы получали и сейчас получают «безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада».
Ранее Владимир Путин отметил, что в связи с проводимой Западом политикой произошел слом миропорядка, который уже невозможно остановить. При этом, считает президент, остановить этот процесс невозможно, а попытки Запада навязать свой миропорядок обречены на неудачу. «Ход истории неумолим», — сказал глава государства.