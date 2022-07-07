Путин указал на ненужность России Западу

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Западу не нужна Россия как страна, поэтому он поддерживал «пятую колонну, сепаратизм и терроризм и внутренние деструктивные силы. На это российский лидер указал на встрече с лидерами фракций Государственной думы, передает РИА Новости.

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Кроме того, добавил Путин, такие силы получали и сейчас получают «безусловную поддержку со стороны этого самого коллективного Запада».