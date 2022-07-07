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1 час назад

Путин порассуждал о скоротечности жизни

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин порассуждал о скоротечности жизни, отметив, что она кажется бесконечной, однако это на самом деле не так. Слова главы государства приводит Telegram-канал «Пул №3».

Путин порассуждал о скоротечности жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И очень важно уметь сконцентрировать все свои навыки, все интеллектуальные возможности, чтобы получать удовольствие от этой жизни. А самое главное удовольствие — в самореализации. А самореализация невозможна без служения людям, Отечеству», — сказал президент.

По его словам, служение может быть разным, однако если каждый в своей сфере будет добиваться успехов, то из этого будет состоять успех страны в целом.

Путин заговорил о смысле жизни

Ранее Владимир Путин порассуждал об уехавших IT-специалистах и заметил, что «там хорошо, а дома лучше». По его словам, на данный момент в Россию вернулись уже многие специалисты.

Политика,Владимир Путин,
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