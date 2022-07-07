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51 минуту назад

В сети обратили внимание на новую рассадку за длинным столом Путина

Lenta.ru

Журналисты обратили внимание на новую рассадку за длинным столом, ставшим известным в сети после переговоров в Кремле президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Соответствующий пост опубликовали репортеры кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

В сети обратили внимание на новую рассадку за длинным столом Путина
Фото:  Telegram-канал «RIA_Kremlinpool» Telegram-канал «RIA_Kremlinpool»

Отмечается, что в четверг, 7 июля, глава государства проводит встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

На кадрах с мероприятия заметно, что все его участники сидят вплотную друг к другу — ранее, после диалога с французским лидером, предметом обсуждений стало именно расстояние между собеседниками, расположившимися за столом друг напротив друга.

Reuters объяснило огромный стол между Путиным и Макроном

Элемент интерьера Кремля, о котором идет речь, вызвал бурную реакцию в соцсетях в феврале текущего года: пользователи создали множество мемов с его фотографиями. В Москве впоследствии пояснили, что такой выбор стола был связан со сложившейся в мире ситуацией с коронавирусом и обусловлен исключительно эпидемиологическими мерами.

Создатель стола, итальянский предприниматель Ренато Полонья рассказал, что он выполнен из древесины, покрыт белым лаком, профилями из сусального золота и украшениями ручной работы. Автор подчеркнул, что размер изделия, выпущенного еще 25 лет назад, шесть метров в длину и 2,6 метра в ширину.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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