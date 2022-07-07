В Госдуму внесли проект о новом выходном в России

В Государственную думу внесли законопроект о назначении Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, праздничным и выходным днем в России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский © РИА Новости / Константин Михальчевский

Предлагаемое отнесение 8 июля к выходным дням позволит россиянам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что будет способствовать укреплению семейных родственных связей, а также заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении жизни, цитирует авторов документа Regnum.