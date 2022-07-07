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54 минуты назад

Песков рассказал о решении Путина по саммиту «большой двадцатки»

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет решение о формате участия в саммите «большой двадцатки» G20 ближе к дате встречи. Об этом он сообщил на брифинге журналистам, отвечая на вопрос, поедет ли президент на саммит G20.

«Вы знаете, что сегодня в Индонезии работает [министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров. Россия продолжает как страна участвовать в работе двадцатки. Как будет приближаться дата саммита, президент примет лучшее решение о формате участия», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия может принять участие в саммите G20 в любом формате, Путин может поехать сам, а может делегировать кого-то.

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6 июля МИД РФ сообщал, что российская сторона в предварительном порядке информировала Индонезию о планах Путина принять участие в саммите (G20) на Бали, который состоится в ноябре 2022 года.

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