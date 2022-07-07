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57 минут назад

Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум

Lenta.ru

Все письма и посылки, которые будут отправлены по старому адресу посольства Британии в Москве, обозначенному сейчас на картах как «площадь ЛНР, владение 1», вернут отправителю. Такой ультиматум дипломатическому представительству предъявила Почта России, пишет ТАСС.

Почта России предъявила посольству Великобритании ультиматум
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так в компании прокомментировали решение британского посольства о непринятии нового официального адреса. «Актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», — заявили в пресс-службе дипмиссии. На сайте он значится так: 121099, Москва, Смоленская набережная, дом 10.

Ранее в посольстве Великобритании заявили, что появление площади Луганской народной республики (ЛНР) около здания дипведомства не повлияет на позицию Лондона по ситуации на Украине. В пресс-службе ведомства заявили, что Соединенное Королевство, как и все международное сообщество, не признает Луганскую и Донецкую народные республики. Отмечается, что сотрудники британского посольства проигнорировали вопрос о том, будут ли они они удалять с сайта свой адрес.

Политика,Почта России,
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