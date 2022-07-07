«Готовимся к худшему»: Песков о мерах в ответ на блокаду Калининграда

Эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится по соответствующим каналам интенсивная работа с целью решения этой проблемы, вот и все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, — сказал Песков.