В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

«Готовимся к худшему»: Песков о мерах в ответ на блокаду Калининграда

News.ru

Москва ведет интенсивную работу, чтобы решить проблему с транзитом в Калининград, в частности разрабатывает ответные меры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что надежда на урегулирование ситуации не иссякает, но вместе с тем Кремль «готовится к худшему».

Эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится по соответствующим каналам интенсивная работа с целью решения этой проблемы, вот и все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, — сказал Песков.

Литва отказалась создавать «зеленые коридоры» для транзита в Калининград

Накануне советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите заявила, что Литва не готова установить зеленые коридоры для транспортировки грузов через свою территорию в Калининград, предложенные губернатором региона Антоном Алихановым.

Политика,Видео,Антон Алиханов,Дмитрий Песков,
51
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители