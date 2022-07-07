«Готовимся к худшему»: Песков о мерах в ответ на блокаду Калининграда

Москва ведет интенсивную работу, чтобы решить проблему с транзитом в Калининград, в частности разрабатывает ответные меры, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что надежда на урегулирование ситуации не иссякает, но вместе с тем Кремль «готовится к худшему».
Эта тема чрезвычайно важная для нас. И проводится по соответствующим каналам интенсивная работа с целью решения этой проблемы, вот и все, что я могу сказать. И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, — сказал Песков.
Накануне советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите заявила, что Литва не готова установить зеленые коридоры для транспортировки грузов через свою территорию в Калининград, предложенные губернатором региона Антоном Алихановым.