«Он не любит Россию, и мы его тоже»: Песков высказался о Джонсоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очень не любит Россию, и «мы его тоже». Как сообщает ТАСС, так он прокомментировал информацию о его скорой отставке.

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«Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — сказал представитель Кремля.

Напомним, что ранее британские СМИ сообщили, что Борис Джонсон подаст в отставку 7 июля. Ожидается, что нового лидера правящей консервативной партии определят в октябре, а премьер-министр до тех пор будет находиться в статусе исполняющего обязанности.