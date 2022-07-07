«Он не любит Россию, и мы его тоже»: Песков высказался о Джонсоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очень не любит Россию, и «мы его тоже». Как сообщает ТАСС, так он прокомментировал информацию о его скорой отставке.
«Что касается господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — сказал представитель Кремля.
Напомним, что ранее британские СМИ сообщили, что Борис Джонсон подаст в отставку 7 июля. Ожидается, что нового лидера правящей консервативной партии определят в октябре, а премьер-министр до тех пор будет находиться в статусе исполняющего обязанности.
Отмечалось, что первоначально Джонсон противился отставке, несмотря на растущие призывы покинуть пост и волну увольнений, в результате которой более 50 депутатов-тори покинули правительство за последние двое суток. Однако в итоге он сдался под давлением других политиков. Кризису предшествовал «патигейт» — скандал из-за участия премьера в вечеринках во время действия ковидных ограничений.