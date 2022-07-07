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18 минут назад

«Лучшие друзья Украины уходят»: Медведев об отставке Джонсона

Елена Прошина

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал новости о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В своем Telegram-канале он заявил, что «лучшие друзья Украины» уходят и теперь киевская «перемога» находится в опасности.

«Лучшие друзья Украины уходят»: Медведев об отставке Джонсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — подчеркнул Медведев.

Зампред добавил, что теперь следует «ждать новостей» о схожих отставках в Германии, Польше и странах Прибалтики.

Напомним, что ранее британский телеканал ITV сообщил, что Борис Джонсон подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Сейчас на Даунинг-стрит готовят соответствующее заявление. Решение об отставке политик принял после того, как Надим Захави, позавчера назначенный министром финансов вместо ушедшего в отставку Риши Сунака, призвал премьера покинуть свой пост.

Отмечается, что выборы нового главы правящей консервативной партии Великобритании могут состояться в октябре. Всего на данный момент из состава правительства вышли уже 50 политиков.

Политика,Борис Джонсон,Дмитрий Медведев,
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