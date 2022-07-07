«Лучшие друзья Украины уходят»: Медведев об отставке Джонсона

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал новости о возможной отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В своем Telegram-канале он заявил, что «лучшие друзья Украины» уходят и теперь киевская «перемога» находится в опасности.

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«Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — подчеркнул Медведев.

Зампред добавил, что теперь следует «ждать новостей» о схожих отставках в Германии, Польше и странах Прибалтики.

Напомним, что ранее британский телеканал ITV сообщил, что Борис Джонсон подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Сейчас на Даунинг-стрит готовят соответствующее заявление. Решение об отставке политик принял после того, как Надим Захави, позавчера назначенный министром финансов вместо ушедшего в отставку Риши Сунака, призвал премьера покинуть свой пост.