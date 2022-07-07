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20 минут назад

«Зеленский» решил вступить в «Ахмат» в новом пародийном ролике Кадырова

Елена Прошина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале вторую часть видео с «приключениями Зеленского». На этот раз в шуточном ролике президент Украины захотел вступить в батальон «Ахмат».

«Зеленский» решил вступить в «Ахмат» в новом пародийном ролике Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своем поведении. Ему не давала покоя мысль, что его могут выбросить на помойку истории. Действовать нужно было решительно. Зеленский решил выложить все карты на стол, и стать полезным обществу», - написал глава Чечни.

На видео Зеленского доставляют в Грозный, к Рамзану Кадырову. Украинский президент просит взять его в батальон «Ахмат» часовым. Однако глава Чечни сообщил, что батальон уже сформирован, а таких как он набирают в НАТО: «Туда иди, там вам место, предателям». Кабинет Кадырова Зеленский покидает со словами «Ахмат сила!» и «Слава России!».

Напомним, ранее Кадыров опубликовал шуточный ролик, на котором Зеленский, подписывает акт капитуляции. Пока украинский лидер подписывал документ, за плечо его держал глава Чечни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле пока не видели пародийный ролик Кадырова.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,НАТО,
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