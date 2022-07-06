Оценена вероятность исключения России из G20

«Вероятность очень небольшая, потому что незападные члены этой организации резко против. На раскол G20 Запад не пойдет, решения этих незападных стран, в том числе председательствующей сейчас Индонезии, Запад переломить не сможет. Смысла большого в этом нет, потому что G20 — это государственное объединение не близких культурно, политически и идеологически государств. Это просто самые крупные государства по ряду направлений, которые выясняют свои отношения», — сказал он.