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57 минут назад

Путин отметил вклад Назарбаева в укрепление союзнических отношений двух стран

ТАССиещё 1

Президент России Владимир Путин в телеграмме на имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отметил его вклад в укрепление союзнических отношений двух государств. Об этом в среду сообщила пресс-служба Назарбаева.

Путин поздравил Назарбаева с днем рождения
Фото: ТАССТАСС

На имя Назарбаева поступают письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы Казахстана и его дня рождения.

"В своей телеграмме президент Российской Федерации Владимир Путин отметил неразрывную связь важнейших событий новейшей истории Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева", - говорится в сообщении.

Президент России также подчеркнул роль первого руководителя Казахстана в реализации интеграционных инициатив. "Вы внесли большой личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также в продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве", - отмечается в телеграмме.

6 июля Нурсултану Назарбаеву исполнилось 82 года. В Казахстане 6 июля отмечают государственный праздник - День столицы. Назарбаев, бессменно руководивший Казахстаном на протяжении почти трех десятков лет, 19 марта 2019 года сложил с себя полномочия главы государства.

Политика,Нурсултан Назарбаев,Владимир Путин,
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