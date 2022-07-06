Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин в телеграмме на имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отметил его вклад в укрепление союзнических отношений двух государств. Об этом в среду сообщила пресс-служба Назарбаева.

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На имя Назарбаева поступают письма и телеграммы по случаю празднования Дня столицы Казахстана и его дня рождения.

"В своей телеграмме президент Российской Федерации Владимир Путин отметил неразрывную связь важнейших событий новейшей истории Казахстана с именем Нурсултана Назарбаева", - говорится в сообщении.

Президент России также подчеркнул роль первого руководителя Казахстана в реализации интеграционных инициатив. "Вы внесли большой личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также в продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве", - отмечается в телеграмме.