МИД: Москва подтвердила визит Путина на G20

Россия «в предварительном порядке» подтвердила Индонезии, что президент Владимир Путин посетит саммит G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали
Помощник Путина Юрий Ушаков ранее говорил, что президент уже принял приглашение посетить саммит. Если ситуация с пандемией позволит, Путин будет присутствовать на саммите очно.
Также саммит планирует посетить российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
СМИ писали, что США пытались уговорить Индонезию не приглашать Путина.
В Госдепартаменте США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен планирует посетить саммит, но не будет проводить встреч с Лавровым. По данным CNN, Блинкен будет избегать официальных групповых фотографий из-за присутствия российского министра.
На саммит в качестве наблюдателя также приглашен президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что его визит будет зависеть от ситуации с безопасностью на Украине и от состава участников саммита.