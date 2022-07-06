МИД: Москва подтвердила визит Путина на G20

Россия «в предварительном порядке» подтвердила Индонезии, что президент Владимир Путин посетит саммит G20. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

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Саммит G20 пройдет 15–16 ноября на Бали

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее говорил, что президент уже принял приглашение посетить саммит. Если ситуация с пандемией позволит, Путин будет присутствовать на саммите очно.

Также саммит планирует посетить российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

СМИ писали, что США пытались уговорить Индонезию не приглашать Путина.

В Госдепартаменте США заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен планирует посетить саммит, но не будет проводить встреч с Лавровым. По данным CNN, Блинкен будет избегать официальных групповых фотографий из-за присутствия российского министра.